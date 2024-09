Mali : Réunion des Hauts Fonctionnaires en Préparation de la Confédération des États du Sahel

Lors de la cérémonie d'ouverture, les chefs de délégation ont exprimé leur satisfaction quant à l'adoption du Traité portant création de la Confédération des États du Sahel (AES), signé le 6 juillet 2024 à Niamey. Ce traité marque le début d'une nouvelle dynamique géopolitique dans la sous-région.



Ces domaines sont considérés comme prioritaires pour transformer l'espace de la Confédération en une zone de prospérité partagée et d'intégration socio-économique, conformément à la vision des plus hautes autorités des trois pays.



Les hauts fonctionnaires ont la responsabilité d’avancer le pilier « Diplomatie » en identifiant et en soumettant à la validation des ministres des affaires étrangères les documents nécessaires à l’opérationnalisation de la Confédération AES.



L'identification des actions et mesures pour coordonner l'action diplomatique.

L'examen des propositions visant à harmoniser les positions sur les questions géopolitiques et diplomatiques majeures.

Cette réunion constitue une étape cruciale pour le développement d'une coopération régionale renforcée entre les États du Sahel.