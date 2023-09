Mali : Un avion de l’armée abattu à Gao par les rebelles touaregs

« Ce jour 09 septembre 2023 vers 18h 15 min, un incident aérien s'est produit au Nord de Gao impliquant un aéronef de l'Armée de l'Air malienne », a annoncé, samedi 9 septembre, l’armée malienne ajoutant que « les détails suivront ».



Dimanche, le confrère Souleymane Ag Anara, reporter vidéo-photo indépendant au Mali et Niger, a présenté sur son compte Twitter « les premières images de l’avion SU-25 de l’armée malienne qui a été abattu par la CMA non loin d'Ifardane situé à 15km de Tinaouker de retour d’almoustrate après ses frappes contre leurs positions ».



Selon ce journaliste, c’est « environ 1 heure du matin (ce dimanche 10 septembre, NDLR) que les Famas (Forces armées maliennes) dans des voitures et motos ont récupéré le pilote du SU-25 qui s’est éjecté après le crash de son avion à Infardane région de Gao ». L’armée n’a toujours pas donné les détails qui devraient suivre.



Le journal La Nouvelle Tribune Info a rapporté dimanche matin que « la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), une coalition à dominante touareg, a revendiqué l'acte, qualifiant l'avion de "terroriste FAMA/Wagner" sur les réseaux sociaux. Cette revendication, si elle s'avère exacte, représenterait un développement préoccupant dans la dynamique du conflit malien, qui voit déjà l'État central lutter contre des groupes jihadistes depuis 2012 ».