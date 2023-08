Mali : Un militaire tué et quatre autres blessés dans des affrontements avec des terroristes à Tombouctou

« Dans le cadre de la rétrocession des emprises de la Miusma, les Forces Armées Maliennes, en mouvement vers la localité de Ber, région de Tombouctou, ont riposté vigoureusement, ce vendredi 11 août 2023 vers 15h50, à une tentative d’incursion dans leur dispositif et à des tirs de harcèlement faisant un bilan de 01 mort et 04 blessés côté ami », a annoncé l’armée malienne.



« Les terroristes dans leur débandade ont abandonné 04 corps, plusieurs motos et des matériels militaires », a ajouté le ministère de la défense du Mali ajoutant qu’il tiendra informé de l’évolution de la situation.



Dans un communiqué publié vendredi soir, l’AQMI a revendiqué « un affrontement avec l’armée malienne et Wagner sur la route entre Tombouctou et Ber et des pertes dans les rangs de l’ennemi ».



Le 8 aout dernier, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) a annoncé le siège de Tombouctou et appelé ses soldats à stopper l'arrivée de camions en provenance d'Algérie et de la Mauritanie sauf autorisation de l’Amir du JNIM à Tombouctou, Talha Abu Hind.