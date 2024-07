Mali: Une attaque terroriste fait 25 morts à Dembo dans le centre du pays

Cette attaque s'inscrit dans une dynamique de violence djihadiste croissante qui fragilise le centre du Mali, en particulier la région de Mopti où se trouve Dembo. Le JNIM, en quête d'expansion territoriale et d'emprise sur les populations locales, multiplie les exactions contre les civils et les forces de sécurité maliennes. Cette recrudescence des violences s'explique par plusieurs facteurs, dont l'insuffisance des moyens déployés pour contrer la menace djihadiste, la porosité des frontières et la présence de zones de non-droit exploitables par les groupes armés.



L'attaque de Dembo a engendré un climat de peur et de consternation au sein de la population locale, contraignant de nombreux habitants à fuir le village par crainte de nouvelles représailles. Outre les pertes humaines tragiques, cette attaque a également des répercussions économiques néfastes, entraînant la fermeture de commerces et d'entreprises, fragilisant davantage un tissu économique déjà éprouvé par l'instabilité.



Le gouvernement malien a fermement condamné cette attaque et a réitéré sa détermination à traduire les auteurs en justice. La MINUSMA, mission onusienne de stabilisation au Mali, a également exprimé sa profonde préoccupation et a appelé à un renforcement des efforts pour endiguer la propagation du djihadisme dans le pays. Des organisations humanitaires ont alerté sur la situation humanitaire préoccupante dans la région et ont plaidé pour une mobilisation accrue de l'aide internationale en faveur des victimes.