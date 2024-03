Mali : Washington émet un appel pressant pour que Bamako annonce un nouveau calendrier électoral

La tenue régulière et transparente des élections est essentielle pour garantir la stabilité politique et la légitimité du gouvernement dans tout État démocratique. C'est pourquoi il est préoccupant que les élections présidentielles au Mali soient reportées sans qu'un nouveau calendrier ne soit annoncé clairement. Cette situation laisse place à des incertitudes quant aux intentions réelles du gouvernement de transition concernant sa volonté de respecter ses engagements.



Le département d'État américain souligne l'importance cruciale pour le peuple malien de pouvoir choisir librement ses dirigeants lors d'élections justes et transparentes. Il appelle donc instamment le gouvernement de transition à honorer ses engagements pris pour l'année 2022 en organisant rapidement des élections présidentielles conformément aux principes démocratiques.