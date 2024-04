Mali : à l’occasion du Ramadan, le président appelle à une mobilisation autour du dialogue inter-Maliens

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a effectué ce mardi 9 avril 2024, la prière de l’Aïd El-Fitr (Fête de Ramadan), avec la communauté musulmane du Mali. Le chef de l’État a prié dans la salle des banquets du palais de Koulouba, servant de mosquée à cette occasion.



Le Premier ministre, le président du Conseil national de Transition (CNT), des membres du gouvernement, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, ainsi que les collaborateurs du chef de l’État étaient présents à cette prière, conduite par l’imam de la mosquée de Koulouba, Abdrahamane Touré.



Après la prière, le président Goïta a exprimé ses vœux chaleureux à tous les Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, soulignant leur résilience face aux défis actuels que traverse le pays. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à œuvrer pour le bien-être de la population, notamment en abordant la crise énergétique avec des solutions à court et long terme en perspective.



Aussi, le chef de l’État a appelé à une mobilisation renforcée autour du dialogue inter-Maliens, soulignant son importance pour la restauration de la paix, de la stabilité et de l’unité nationale. Reconnaissant le caractère sacré de l’Aïd El-Fitr et son message de solidarité, de paix et de pardon, le président Goïta a encouragé les Maliens à s’unir dans cet esprit de fraternité et d’amitié.



En cette journée de célébration et de réflexion, l’imam Abdrahamane Touré a rappelé dans son sermon les bienfaits de la grâce divine durant le mois de Ramadan et a adressé des bénédictions au président Goïta et à ses collaborateurs. La célébration de l’Aïd El-Fitr marque la fin du mois de Ramadan des fidèles musulmans. C’est une opportunité de solidarité, de paix et de pardon mutuel entre les fidèles musulmans d’une part.



D’autre part, elle permet d’affermir les liens de fraternité et d’amitié autour des exigences et principes de l’islam dans son ensemble.