Mali : des Assises nationales de la refondation en préparation

Les différents échanges du chef de l’Etat malien ont porté sur les Assises nationales de la refondation et la situation socio-politique et sécuritaire du pays. C’est ainsi que dans la matinée du lundi 22 novembre 2021, le président de la Transition a reçu au Palais Présidentiel de Koulouba, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR), conduite par son président, le Pr Younouss Hameye Dicko, pour échanger à propos du contexte socio-politique, des défis auxquels le Mali est confronté et de la tenue prochaine des Assises Nationales de la Refondation.



Le Pr Younouss Hameye Dicko a remercié le président de la Transition pour son implication personnelle dans le cadre de la décrispation politique dans notre pays et pour son grand sens de l’écoute pour que les Maliens de tous bords puissent enfin se retrouver autour de l’essentiel. Il a aussi exprimé la volonté de l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie de participer pleinement aux Assises nationales de la refondation.



A la suite de l’ATIR, c’était au tour du Front pour la sauvegarde de la démocratie et de la République (FSDR), ainsi que le mouvement « Retrouvons ce qui nous unit », respectivement conduits par Oumar Dicko et Moulaye Oumar Haidara, d’être reçus le président de la Transition. Les deux regroupements ont partagé avec le chef de l’État leurs appréciations de la gestion du pays par les autorités de la Transition. Ils ont également affirmé leur volonté de participer aux Assises nationales. Saluant les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la corruption et l’impunité, Oumar Dicko a exhorté à la sécurisation du pays avant de songer aux élections.



Quant au mouvement « Retrouvons ce qui nous unit », celui-ci se dit attaché à toutes les initiatives permettant aux Maliens de se parler. Tous les hôtes du jour ont demandé au président Goïta de veiller à l’inclusive du processus des Assises nationales. Dans l’après-midi, le chef de l’État a reçu le Regroupement des partis politiques non-alignés, ainsi que le Mouvement « Yèrèwolo debout sur les Remparts », autour des mêmes actualités du pays.



S’agissant des Assises nationales, tous les invités ont unanimement salué l’initiative et se sont engagés à y prendre part. Le Mouvement Yèrèwolo invite donc les Maliens à se mettre ensemble afin d’avancer. Selon Siriki Kouyaté, ces Assises offrent le meilleur cadre d’échanges.