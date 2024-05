Mali : des matériels détruits ou récupérés au cours d’une opération contre des terroristes

L'Etat-major général des Armées informe l'opinion nationale que l'opération militaire menée par les Forces armées maliennes (FAMa) le mercredi 29 mai 2024 dans la région du Delta intérieur du fleuve Niger a été un franc succès.



Au bilan, une base de l’ennemi a été entièrement décimée, de nombreux matériels ont été détruits ou récupérés. Les recoupements se poursuivent pour confirmer la neutralisation d'un important chef terroriste local recherché par les FAMa.



Les troupes au sol soutenues par les vecteurs aériens ont mené cette opération avec professionnalisme et détermination, démontrant un haut niveau de compétence et d'engagement. Cette énième opération réussie témoigne de la capacité des Forces armées du Mali à mener des actions coordonnées et décisives pour assurer la sécurité et la stabilité dans le pays.



A cette occasion, l'Etat-major général des armées salue le travail remarquable de tous les militaires engagés dans cette mission.