Mali : deux casques bleus tués dans une attaque

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Mali et Chef de la MINUSMA, M. El-Ghassim Wane, condamne fermement l’attaque à l’engin explosif improvisé contre un convoi de la MINUSMA intervenue dans la matinée du 3 juin, près de Douentza, dans le centre du Mali. Cette attaque a tué deux Casques bleus et blessé un autre.



Le représentant spécial a rappelé que les attaques visant des casques bleus des Nations unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Il exhorte les autorités maliennes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour identifier les auteurs de cet acte, afin qu’ils puissent être rapidement amenés devant la justice.



"Les attaques lâches perpétrées par les groupes extrémistes n’entameront en rien la détermination de la MINUSMA à œuvrer à la mise en œuvre de son mandat en appui au peuple et au Gouvernement du Mali dans leur quête de paix et de stabilité", a-t-il dit.