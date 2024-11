Mali : l’armée nationale neutralise des assaillants dans la région de Kayes

Dans le cadre de l’opération Maliko, les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leur mission régalienne de sécurisation du territoire national.



Ainsi, le lundi 25 novembre 2024, un groupe de terroristes a tenté une attaque contre le poste de sécurité de Sandaré, dans la région de Kayes. Cette tentative n’a pas été couronnée de succès en raison de la réaction immédiate et déterminée des FAMa.



L'attaque a été rapidement contrée et les assaillants ont subi de lourdes pertes, face à la riposte des FAMa. Les FAMa ont récupéré une trentaine de motos derrière les quelques fuyards rattrapés par les aéronefs qui les ont immédiatement pris en chasse et neutralisés.



A la suite de cette attaque, l'État-major général des Armées tient à rassurer la population que les opérations de recherche se poursuivent activement pour neutraliser tous les membres de ce groupe terroriste.