Mali : la CEDEAO dépêche son médiateur Goodluck Jonathan à Bamako

« Ma visite ici s’inscrit dans le besoin d’affiner les discussions qui sont en cours, en vue de rapprocher les positions », a affirmé Goodluck Jonathan.



Selon l’émissaire de la CEDEAO, cette visite a pour objectif de trouver des voies et moyens pour mieux relancer le dialogue entre la partie malienne et l’institution sous-régionale, qui a adopté des sanctions contre le Mali à l’issue de son sommet extraordinaire du 9 janvier dernier.



Sans donner la conclusion des différentes discussions qu’il a eues avec les autorités maliennes depuis son arrivée, aujourd’hui dans la capitale malienne, l’ex-président nigérian a rassuré que les discussions avec la partie malienne ont été enrichissantes et « vont se poursuivre », informe la Présidence malienne.



Quant à la question de la durée de la transition, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne a indiqué qu’un groupe de travail technique, regroupant la CEDEAO, l’Union Africaine ainsi que les Nations Unies est déjà en place.



Les conclusions auxquels ce groupe est parvenu ont permis d’élaborer un cadre de recommandations qui orienteront les décisions à prendre prochainement, a-t-il conclu.