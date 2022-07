Mali : la MINUSMA a rendu hommage à un soldat tchadien mort à Aguelhok

Le 2 juillet 2022, le soldat tchadien Motangar Bonheur Rassemngar a été "retrouvé inconscient" à l'avant-poste de "Tibesti", dans les environs d'Aguelhok, au Nord du Mali, selon la MINUSMA.Une cérémonie d'hommage a eu lieu le 7 juillet 2022 à la place d'armes du quartier général de la MINUSMA à Bamako, en l'honneur de Motangar Bonheur Rassemngar et de deux autres casques bleus tombés au champ d'honneur.Sollicités par la presse pour en savoir plus sur les raisons exactes de la mort du soldat Motangar Bonheur, ni la MINUSMA ni le ministère tchadien de la Défense n'ont donné suite. Une pétition réclamant l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur la mort du soldat tchadien a déjà recueilli plus de 1000 signatures.En présence du Commandant la Force de la MINUSMA et de nombreux invités du corps diplomatique, dont le représentant du ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, les représentants des Ambassades d’Egypte et du Tchad au Mali, ainsi que les membres de la direction civile et en uniforme de la MINUSMA, le chef de la MINUSMA, El-Ghassim WWaneANE a présenté ses condoléances aux gouvernements, familles et amis des défunts, avant de déposer des gerbes de fleurs sur leurs cercueils.