Mali : la MINUSMA veut faire la lumière sur des allégations de violations des droits de l’Homme

La MINUSMA a réitéré jeudi sa profonde préoccupation face aux allégations de violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire au cours d’une opération anti-terroriste menée du 27 au 31 mars par les Forces armées maliennes dans le village de Moura, Cercle de Djenné, dans le centre du pays. À cet égard, elle relève la décision des autorités maliennes d’ouvrir une enquête pour établir les faits.



La MINUSMA a formellement ouvert une enquête depuis le 29 mars en application de son mandat sur les droits de l’homme et en soutien aux efforts visant à établir les faits. Elle en a informé les autorités maliennes.



Conformément aux procédures établies depuis son déploiement, la Mission a entrepris des démarches auprès des autorités pour obtenir un accès aérien à Moura, une localité où la MINUSMA n’a jamais entrepris d’opération et qui est extrêmement difficile d’accès.