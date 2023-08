Mali : le général Salif Modi conduit une délégation du Niger

Le représentant des nouvelles autorités nigériennes, le général Salif Modi, est arrivé ce mercredi au Mali. C’est ce qu’a fait savoir l’Agence France-Presse (AFP), se référant aux hauts fonctionnaires du Niger et du Mali. Selon la source, Salif Modi a déjà occupé le poste de chef d'Etat-major des armées, mais il a été démis de ses fonctions en avril.



Précédemment, les autorités du Burkina Faso et du Mali ont publié une déclaration commune indiquant que toute intervention militaire contre le Niger serait « une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali ». Elles ont également promis de prendre des mesures d'autodéfense en faveur des forces armées et du peuple nigérien.



La déclaration du Burkina Faso et du Mali est une réaction au communiqué publié le 30 juillet par les pays de la CEDEAO lors du sommet d'Abuja, où ils ont exigé le rétablissement du président élu du Niger, Mohamed Bazoum, dans un délai d'une semaine, promettant sinon de prendre toutes les mesures, dont le recours à la force.



Les deux pays « préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ».



Il faut rappeler que le 26 juillet, un groupe rebelle de militaires nigériens a annoncé à la télévision la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières du pays, l'instauration d'un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l'interdiction des activités politiques des partis. Le 28 juillet, ils ont fait savoir que le général Abdourahamane Tchiani était désormais à la tête du pays.