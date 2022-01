Mali : le gouvernement dénonce la violation de son espace aérien par la France

Dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi 12 janvier 2021, le gouvernement de la transition malienne accuse la France d’avoir violé son espace aérien. Les autorités maliennes déclarent qu’un « aéronef de l’armée française de type A400, immatriculé FRBAN », ceci « en violation manifeste de l’espace aérien malien ».



En effet, le vol incriminé aurait effectué la liaison Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier. Bien plus, le communiqué gouvernemental explique que « l’aéronef avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et avait coupé la communication avec les organismes de contrôle aérien ».



« En conséquence, le gouvernement a dénoncé cette violation de l’espace aérien auprès des autorités françaises qui ont, au demeurant décidé de soutenir les sanctions de la Cédéao parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ses pays membres avec le Mali », poursuit le communiqué du gouvernement de transition.



Enfin, les autorités maliennes préviennent qu’elles déclinent « toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s’exposer en cas de nouvelle violation de l’espace aérien ».



Engagée militairement au Mali et au Sahel, la France, ainsi que la force de l'ONU au Mali (Minusma), effectuent constamment des vols entre la sous-région et le Mali, pour l'approvisionnement et les opérations.