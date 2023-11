AFRIQUE Mali : le premier forum climat, paix et sécurité au Sahel s'est ouvert à Bamako

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Novembre 2023



Les assises visent à mettre en œuvre une politique de financement afin d’assurer le maintien de la paix et la cohésion sociale.



« Renforcer la sécurité climatique au Sahel », c’est le mot d’ordre de ce forum dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre, ce jeudi 9 novembre à l’hôtel Radisson.



En effet, face au défi du changement climatique et météorique, ce forum se veut être le cadre pour apporter des réponses en termes de gestion de conflits, d’adaptation et de sensibilisation autour de la problématique du climat.



Il s’agit, par ce forum, de joindre les efforts pour renforcer l’intégration des solutions climatiques dans la politique publique et gouvernementale. 14 milliards F CFA déjà mobilisés pour la gestion de la problématique dans la région du Sahel et du liptako gourma (Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Mauritanie et Cameroun).



Selon le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable Mamadou Samake, les 350 millions de personnes dans la zone du Sahel sont confrontées à une crise sécuritaire aggravée par l’impact du changement climatique, faisant de la zone l’une des régions les plus violentes du monde. Le forum régional sur la sécurité climatique offre une plateforme de discussions sur la prévention et la gestion des conflits, la gestion durable des ressources naturelles, les mesures d'adaptation aux changement climatique et les mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale.



Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, pour sa part a rappelé que la résolution des conflits doit être guidée par la souveraineté des nations concernées. Les solutions durables aux problèmes qui touchent notre région ne peuvent être imposées de l'extérieur.



Au contraire, elles doivent être le résultat d'un dialogue inclusif et d'une appropriation locale, en tenant compte des spécificités culturelles et des besoins de nos communautés.



C’était l’occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer la ferme volonté du Mali de s'engager pleinement à jouer un rôle actif et constructif dans la recherche de solutions durables aux problèmes climatiques. Cependant, cela exige une réponse collective et coordonnée, avec un engagement indéfectible en faveur de la paix et du développement durable.



Le forum climat paix et sécurité s’étendra jusqu’au 11 novembre et regroupera les acteurs du climat et de la sécurité, afin d’établir un bilan des actions et tirer des enseignements du passé, et apporter des mesures correctives. Les résolutions du forum constitueront « la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique ».







