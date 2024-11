Mali : le président Assimi Goïta reçoit les Pupilles de la nation

Le président de la Transition du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta, a accueilli ce jeudi 31 octobre 2024, au Palais de Koulouba les Pupilles de la nation.



Cet événement, placé sous le signe de la solidarité, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des Pupilles, en marge de la 29ème édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.



La cérémonie a été marquée par une importante remise d’équipements médicaux destinés aux structures de santé de Bamako et des régions. C’était en présence du Premier ministre, du ministre de la Santé et du Développement social, ainsi que des représentants de diverses structures sanitaires aussi bien que d’une délégation de l’Office nationale des pupilles de la République du Sénégal.



A cette occasion, le président a transmis sa vision d’un Mali solidaire et résilient, exprimant un soutien sans faille aux orphelins de la Nation. Mme le ministre de la Santé, le colonel Assa Badiallo Toure, a salué cette journée qui témoigne, selon elle, du devoir de mémoire et de reconnaissance envers les enfants de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays.



Par ailleurs, un geste symbolique fort a eu lieu au cours de cette célébration, avec la remise de cartes bancaires et de cartes de Pupilles à 225 nouveaux pupilles, renforçant ainsi l’accompagnement de ces enfants vers un avenir meilleur. La cérémonie s’est poursuivie par la distribution de kits scolaires à ces orphelins, à quelques jours de la rentrée des classes, prévue le 4 novembre prochain.



Enfin, l’événement a été clôturé par la remise d’équipements de pointe aux CSREF de Bamako, et de plusieurs régions. Ces équipements médicaux, comprenant des appareils d’échographie, des tables gynécologiques, et des respirateurs, entre autres, viennent renforcer les capacités de soins locaux.



Il faut souligner aussi la remise d’ordinateurs à l’Amicale des anciens militants et sympathisants de l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (AMSUNEEM). Au terme de cette cérémonie, le conseiller spécial du président de la Transition, Aguibou Dembele, a encouragé les Maliens à s’engager pour l’entraide nationale, et à soutenir les enfants touchés par les conflits.



Le président Goïta a conclu la cérémonie avec une photo de famille, portant un nourrisson, pupille de la nation.