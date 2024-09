Mali : le président de la Transition accorde une audience à une délégation ministérielle de l’AES

Le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience, le 17 septembre 2024, une délégation ministérielle de la Confédération des États du Sahel (AES).



Cette délégation était conduite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le ministre de la Réconciliation nationale, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel Ismaël Wagué.



A leur sortie d’audience, des précisions ont été données sur l’objectif de cette visite au président de la Transition. Le ministre nigérien de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Toumba a exprimé toute sa satisfaction d’être conjointement reçu par le président de la Transition, en marge de leurs activités à Bamako.



Cette audience visait à rendre compte de ces rencontres qui se sont déroulées au cours de la semaine dans la capitale malienne. Le général de brigade nigérien a rappelé que les ministres de la Réconciliation des pays de l’AES ont effectué, le week-end dernier, un déplacement à Gao en vue de prendre part au lancement de la 3ème édition de la Semaine nationale de la réconciliation, dont le thème portait sur la solidarité nationale à l’endroit des victimes des inondations.



Un phénomène naturel qui touche tous les pays de la Confédération, cette année, en raison de l’abondance de la pluviométrie.



Le lancement de cette édition de la Semaine nationale de la réconciliation a coïncidé avec la réunion des diplomates des pays de la Confédération des États du Sahel, qui s’est tenue le 16 septembre à Bamako, date anniversaire de la signature de la Charte du Liptako-Gourma, instituant l’Alliance des États du Sahel, devenue, le 6 juillet 2024, la Confédération des États du sahel.



Aux dires de Bakary Yaou Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, ils ont fait exprès de faire coïncider cette réunion avec ce premier anniversaire. L’objectif de cette rencontre des ministres des Affaires étrangères était de faire le point des réalisations. M. Sangaré a rappelé les trois piliers sur lesquels est bâtie la Confédération des États du Sahel, à savoir : la défense, la diplomatie et le développement.



Dans le cadre de sa présidence, le Mali a soumis une feuille de route, validée par les autres pays membres. Il s’agissait donc de passer en revue cette feuille de route dans ses différentes articulations. Un total de 21 activités, dont 13 relevant spécifiquement de la diplomatie, ont été passées au peigne fin, a-t-il expliqué dans une interview accordée à la presse.



Les ministres des Affaires étrangères travaillent à la coordination de la diplomatie dans l’espace AES. L’objectif est de parvenir à la mise en place d’une diplomatie unique où l’on puisse raccorder le violon et parler d’une seule voix. Selon Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, cette grande rencontre des ministres des Affaires étrangères intervient également à la veille de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.



La coïncidence de ces deux rencontres majeures à Bamako : diplomatie et réconciliation, vise à montrer la place prépondérante que joue le dialogue dans le règlement des problèmes dont souffre le sahel. « Nous partons très satisfaits des échanges que nous avons eus ici à Bamako », s’est réjouie la délégation tout en rendant un hommage mérité aux Forces armées de Défense et de Sécurité des pays de la Confédération mais aussi aux populations de l’AES.



Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a donné des orientations à ses visiteurs du jour pour la pleine réussite de leurs missions au service de la Confédération des États du Sahel.