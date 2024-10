Mali : le président de la Transition reçoit une délégation de parlementaires du Burkina Faso

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a reçu en audience, le mardi 08 octobre 2024, l’honorable Ousmane Bougouma, président du Conseil National de Transition du Burkina Faso, en visite d’amitié et de travail dans notre pays.



La délégation de parlementaires burkinabés, en séjour au Mali pour participer à l’ouverture de la session d’octobre du Conseil National de Transition du Mali, est venue rendre une visite de courtoisie au chef de l’État. La mission est composée de parlementaires et d’un staff administratif.



L’occasion était bonne pour le chef de la délégation, l’honorable Ousmane Bougouma, de rendre hommage au chef de l’État, tout en lui réitérant l’accompagnement du peuple burkinabé pour la réussite de la Transition. L’honorable Bougouma a également fait le point des différents échanges qu’ils ont eus avec les personnalités rencontrées, et fait part de leur satisfécit.



Pour sa part, le président de la Transition a remercié les parlementaires pour l’intérêt qu’ils portent au Mali et pour leur accompagnement.