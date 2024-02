Mali : le président de la Transition soutient la communauté chrétienne

Le conseiller spécial du président de la Transition, Aguibou Dembele a remis, le 24 février dernier, au nom du colonel Assimi Goïta, des quantités substantielles de riz, d’huile et de pâtes alimentaires à la communauté chrétienne du Mali.



La volonté du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de consacrer les deux tiers de ses fonds de souveraineté aux personnes dans le besoin, se matérialise quotidiennement dans divers domaines.



En cette période de carême chrétien, le président de la Transition a une fois de plus témoigné son attention envers cette communauté religieuse. L’équipe chargée de mettre en œuvre ces initiatives a apporté réconfort et sourire à l’archevêché de Bamako, ainsi qu’au siège de l’Association des groupements d’églises et missions protestantes évangéliques au Mali (AGEMPEM).



Outre le conseiller spécial, la délégation comprenait le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mahamadou Kone. D’importantes quantités de riz, d’huile et de pâtes alimentaires ont été offertes à nos compatriotes chrétiens, qui ont chaleureusement accueilli ce geste humanitaire, exprimant leurs bénédictions pour le Mali.



Au sein de l’archevêché, le cardinal Jean Zerbo s’est félicité de cette manifestation de solidarité émanant de l’autorité suprême de l’État. Il a souligné l’opportunité de cette assistance, coïncidant avec la période de préparation des célébrations de Pâques, marquée par quarante jours de jeûne et de prières.

Le geste du chef de l’État témoigne, selon lui, du profond respect du président Goïta envers la communauté chrétienne. L’archevêque a souligné le caractère crucial de cette aide sociale, intervenant dans un contexte national difficile. Il a reconnu que de telles initiatives de solidarité contribuent à renforcer l’unité entre tous les Maliens.



Au cours de la distribution à Daoudabougou, en commune V du district de Bamako, le révérend-pasteur a exprimé sa gratitude pour cette aide sans précédent venant des autorités maliennes. Dr Nouh Ag Infa Yattara a chaleureusement remercié le président de la Transition pour cette action sociale et humanitaire, affirmant leur soutien total aux autorités et appelant à des prières régulières pour la paix et la réussite de la Transition.



Il convient de noter que les actions sociales du président de la Transition s’étendent à toutes les régions du pays. C’est ainsi que des centaines de puits ont été creusés, des ambulances médicalisées fournies, et des centres de dialyse de pointe construits à Bamako. Ces initiatives sociales se poursuivent et se diversifient dans le seul but d’assurer le bien-être des Maliens.