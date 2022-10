Mali : le président rend visite à la doyenne d’âge de Bamako et lui offre une assistance

Née vers 1909, Madame N'Diaye Maïmouna Sangéré, âgée de 113 ans, est mère de quatre enfants, trois garçons et une fille, de plusieurs petits-enfants et arrières petits-enfants. Elle avait des préférences pour le petit commerce, qu’elle n’a jamais cessé d’exercer jusqu’à sa vieillesse.



Le chef de l’État, en lui rendant visite, n’a ménagé aucun effort pour lui apporter une aide précieuse. Des colas, du haricot, une lourde couverture en cette veille de saison froide, un chapelet, une enveloppe symbolique, un tapi de prière et un gros bélier ont été remis à la vielle Maïmouna.



En plus de la famille de la doyenne d’âge de Bamako, cette cérémonie a enregistré la présence de la ministre de la Santé et du Développement social ainsi que du président national des personnes âgées.



Maïmouna Sangaré a remercié le président de la transition pour le geste hautement humanitaire à son endroit. Des prières pour la stabilité et le retour de la paix au Mali ont été formulées par la vieille Sangaré, qui a souhaité longue vie au Président Goïta et ses collaborateurs, rapporte la Présidence malienne.