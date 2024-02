Mali : les Forces armées subissent une attaque terroriste

L'État-major général des Armées informe l'opinion nationale et internationale que tôt le matin ce mercredi 28 février 2024 des unités des Forces armées maliennes (FAMa) chargées de la sécurisation des travaux de la route Kwala-Mourdiah-Nara ont réagi à une attaque terroriste complexe à Kwala.



Face à la violence des combats, les terroristes en grand nombre ont replié dans le secteur de Fallou, où ils ont été localisés et détruits sur plusieurs bases.



La situation est sous contrôle et la zone sous une haute surveillance. Les FAMa rassurent que ces terroristes seront recherchés et neutralisés.