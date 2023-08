Mali : les autorités s’insurgent contre la suspension de la déserte de Bamako d’Air France

Le directeur de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) du Mali, le colonel Drissa Kone a adressé une lettre au délégué d’Air France pour le Mali, suite à la suspension de la desserte de Bamako par cette compagnie, à compter du 07 août 2023.



« Evoquant des raisons à la géopolitique dans la région du Sahel et des contraintes de sécurité, vos clients et de vos équipages aviez décidé d'annuler vos vols, sans notification préalable aux autorités maliennes, tout en provoquant un désagrément aux passagers », peut-on lire.



Le directeur général de l’ANAC considère la décision d’Air France comme « un manquement notaire vis-à-vis de l’Autorité de l’aviation civile, conformément aux dispositions des autorisations d'exploitation de vols, délivrées aux compagnies aériennes en début de chaque saison IATA ».



En effet, ces dispositions indiquent clairement de notifier toute modification, au moins soixante-douze heures avant toute opération. Par conséquent, « ce manquement » entraine l’annulation de l’autorisation d'exploitation de vols du programme saison 2023 d’Air France, approuvé lors du Comité d’attribution des créneaux horaires (COHOR).



Et ce créneau pourrait être accordé à une autre compagnie qui le solliciterait.



Par ailleurs, il est demandé à la compagnie aérienne française de soumettre son programme, à nouveau, avant la reprise de son activité, pour la desserte de Bamako. Ceci conformément aux dispositions de l'article 19 de l’Accord entre la République du Mali et la République française, relatif au transport aérien, datant de 1961 et signé à Paris.