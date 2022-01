Mali : mobilisation inédite de la population en soutien à la junte

Des milliers de maliens sont descendus ce 14 janvier dans les rues de Bamako pour protester contre les sanctions prises par la CEDEAO et soutenir la junte. Le gouvernement salue une mobilisation exceptionnelle et au caractère inédit à la Place de l'indépendance de la capitale.



"La nation a décidé courageusement contre vents et marées de se mobiliser, pour soutenir les autorités de la transition et fustiger les sanctions injustes et illégitimes infligées au peuple malien par la CEDEAO et l'UEMOA", a réagi Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement.



Selon lui, "tous les segments de la société malienne et toutes les couches socioprofessionnelles ont démontré à suffisance, le désir ardent de notre peuple, de frayer son propre chemin qui le conduira inexorablement vers la liberté".



Pays voisin du Mali, la Guinée a décidé de ne pas fermer ses frontières et d'apporter son soutien aux autorités de transition.