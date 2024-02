Mali : nouveaux affrontements entre l’Armée et des groupes terroristes

L'Etat-major général des Armées informe l'opinion nationale et internationale que le lundi 04 février, aux environs de 09h30, une mission de relève FAMa a essuyé des tirs nourris des groupes terroristes entre Dioumara et Torodo sur la route nationale n°3 Kayes-Bamako.



La prompte réaction des FAMa a permis de garder la situation sous contrôle, de détruire plusieurs matériels roulants et neutraliser des terroristes. Ces terroristes ont néanmoins tiré sur un car civil causant la mort d'un civil et blessé un autre.



Par ailleurs, une reconnaissance offensive sur Kandjourou et Koramedougou à 07 km au Sud de Sokolo, a permis d'intercepter les biens volés par les terroristes dans les attaques des villages de Fabacoura et Bouyagui-wèrè. La reconnaissance offensive, du 03 au 04 février 2024, sur Korondoli et ses environnants, dans le secteur de Sofara, a permis également de neutraliser plusieurs terroristes, et détruire une quantité importante de matériels de guerre.



L'Etat-major général des Armées présente ses condoléances et souhaite un prompt rétablissement au blessé et rassure de l'engagement des FAMa à poursuivre la mission de sécurisation des personnes et leurs biens.