Mali : opération coup de poing de l’armée sur les groupes terroristes

Dans un communiqué, l’Etat-major général des armées du Mali informe l’opinion que la dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuit dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui.



C’est ainsi que depuis quelques semaines, « les groupes armés terroristes sont de plus en plus en débandade et adoptent l’évitement comme mode l’action, avec des capacités de nuisance reposant sur la pose d’engins explosifs, les tirs indirects et le sabotage des pilonnes de communication ». Sur le terrain, des actions majeures ont été réalisées par l’armée malienne.



En effet, dans le théâtre Est de l’opération Maliko, les forces armées nationales ont neutralisé 20 terroristes, interpellé 3 prisonniers, détruit 9 motos, et récupéré 2 motos, 17 pistolets mitrailleurs (dont 7 détruits), 2 véhicules et 483 cartouches de 7.62 mm semi-long.



D’autres actions d’envergure ont été menées dans la zone Centre de la même opération (Mopti, Tombouctou et Ségou), et dans les zones Sud (Nara, Sikasso, Bougouni et Koustiala).



Par ailleurs, les multiples interventions de forces armées maliennes, particulièrement dans les régions de Mopti et de Ségou, ont permis de récupérer environ 100 tonnes de céréales collectées de force aux populations et stockées dans les refuges terroristes.