Mali : réception de nouveaux appareils de guerre de la Russie et de la Turquie

Dans le cadre du partenariat des trois pays, la junte malienne a réceptionné jeudi dernier, une nouvelle livraison de plusieurs avions de Russie et des drones de Turquie, rapportent certains médias, dont l’AFP.



Le chef d'Etat-major de l'Armée de l'air, le général Alou Boï Diarra, a dit avoir reçu un lot d'une vingtaine d'avions et d'une douzaine de drones, lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et des ambassadeurs russe et turc.



La livraison de jeudi est composée d'Albatros L-39, appareil de conception tchèque, initialement destiné à l'entraînement, mais souvent employé comme avion d'attaque, et de drones Bayraktar-TB2 de fabrication turque, pouvant effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance, d'ajustement de tir d'artillerie et de frappes aériennes, a indiqué le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara.



En mai 2022, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse, à l'issue des pourparlers avec son homologue malien Abdoulaye Diop, a fait savoir que la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, était disposée à favoriser la normalisation de la situation au Mali, y compris moyennant la formation des militaires et des agents de l’ordre public du pays.