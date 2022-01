Mali : suspension des vols d'Air France, le gouvernement réagit

La compagnie aérienne Air France a décidé, d'après l'information notifiée aux autorités aéroportuaires du Mali par sa représentante à Bamako, de suspendre tous ses vols à la destination et au départ de la capitale malienne, jusqu'à nouvel ordre. L'information est donnée ce 12 janvier par la ministre des Transports et des Infrastructures, Dembele Madina Sissoko.



Cette décision fait suites aux mesures prises par la CEDEAO contre le Mali.



La ministre malienne déplore une décision brusque prise par Air France sans consultation préalable et sans qu'aucune justification ne soit donnée aux autorités aéronautiques maliennes, alors que la mardi 11 janvier 2022, la compagnie avait soumis un plan de vol réorganisé en fonction de la situation.



Le Mali regrette les désagréments causés aux usagers du transport aérien.