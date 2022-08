Mali : trois jours de deuil après la mort de 42 soldats dans une attaque

L'attaque complexe et coordonnée des groupes terroristes a été caractérisée par l'usage de drones, explosifs, véhicules piégés et d'artillerie, selon le gouvernement. Les combats ont été violents et ont duré plusieurs heures.



42 soldats ont été tués dans l'attaque tandis que 22 autres ont été blessés. Côté ennemi, 37 terroristes ont été neutralisés et des équipements ont été abandonnés.



Le gouvernement affirme avoir enregistré des opérations clandestines de survol d'aéronefs, indiquant sans équivoque que les terroristes ont bénéficié d'appuis majeurs, y compris d'expertises extérieures.