Mali : une attaque terroriste fait 15 morts

Selon un communiqué de l’armes nationale, une nouvelle attaque terroriste qualifiée de « complexe) par les autorités, a été perpétrée le jeudi 19 août 2021 en mi-journée contre un convoi des Forces armées maliennes (FAMA) qui avait quitté Douetza pour Boni. Le convoi a ainsi été victime d’une embuscade, après l’explosion d’une fourgonnette piégée abandonnée sur la RN16, aux environs de Boni.



Le bilan provisoire fait état de 15 morts et des blessés du côté des forces armées maliennes. En cette triste occasion, le chef d’État-major général des armées « prie pour le repos de l’âme des disparus, présente ses condoléances les plus attristées aux compagnons d’armes et aux familles durement éprouvés et souhaite prompt rétablissement aux blessés ». Par ailleurs, il renouvelle sa confiance et son soutien aux forces armées maliennes qui pour lui, « ne ménagent aucun effort pour le rétablissement de la paix et de la sécurité ».



Tout en rassurant les populations que les FAMA resteront attachées à leur mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire et de sécurisation des personnes et des biens, il a tenu à remercier la Force Barkhane et la MINUSMA, pour leurs appuis constants et multiformes aux forces armées maliennes et au peuple tout entier.