Mali : une possible mutinerie militaire près de la capitale

Une possible mutinerie de l'armée serait en cours ce mardi dans le secteur de Kati, aux abords de la capitale Bamako, au Mali, a rapporté mardi Reuters -citant une source sécuritaire- ainsi que des médias maliens.



Des coups de feu inhabituels ont été signalés. La situation demeure confuse.



L'ambassade de Norvège a déclaré avoir été informée d'une "mutinerie dans les forces armées et les troupes sont en route pour Bamako. Les Norvégiens doivent faire preuve de prudence et de préférence rester chez eux jusqu'à ce que la situation soit claire."



Selon Reuters, "un porte-parole militaire a confirmé que des coups de feu avaient été tirés sur la base de Kati, à environ 15 km (9 miles) à l'extérieur de Bamako, mais a déclaré qu'il n'avait pas d'autres informations."



Maliweb évoque l'enlèvement ce matin du ministre de l'Économie et des Finances à son bureau par des hommes armés.



Des manifestations secouent le pays depuis plusieurs semaines afin d'inciter le président Ibrahim Boubacar Keita à démissionner.