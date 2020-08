Mali : une transition civile attendue après le renversement de Ibrahim Boubakar Keïta

Ibrahim Boubakar Keïta a annoncé mercredi, dans un discours diffusé à la Télévision nationale ORTM, sa démission de son poste de président de la République. Il a été arrêté quelques heures plus tôt par des soldats mutins qui l'ont finalement contraint à la sortie.



Le colonel-major Ismaël Wagué, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air a annoncé que les "forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire."



Les mutins appellent à appellent à une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable et assurent que tous les accords internationaux seront respectés.



L'Assemblée nationale et le Parlement sont dissous.