Mali : une usine d'assemblage de PC, tablettes et smartphones inaugurée

En présence de ministres, d'ambassadeurs et de personnalités du secteur des technologies de l'information et des télécommunications, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé la cérémonie d’inauguration de cette usine le 17 juillet 2023. Réalisé en 18 mois, le projet a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement et à l'engagement du Premier ministre, en faveur du développement technologique et de la création d'emplois au Mali.



L'usine d'assemblage prévoit de créer environ 1300 emplois d'ici fin 2025, ainsi qu'un réseau de réparation et de maintenance. Elle a déjà embauché une cinquantaine de jeunes et a assemblé plusieurs milliers de produits électroniques, depuis le début de l'installation de la ligne d'assemblage.



Un centre de formation est également mis en place, pour former 1000 jeunes aux métiers du numérique. Le Premier ministre a salué cette initiative comme une contribution au développement économique et social du pays et a souligné l'impact positif sur l'économie nationale en termes d'impôts, de taxes et de réduction des importations de matériel informatique.



Il a appelé les promoteurs à respecter les réglementations en matière de protection des travailleurs et de l'environnement et a exprimé la volonté du gouvernement d'accompagner cette unité.