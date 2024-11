Mali : une vingtaine de terroristes neutralisés lors des dernières opérations militaires

Le chef d’État-major des armées informe l'opinion du bilan des opérations des FAMa du 10 et 11 novembre 2024 dans la région de Bandiagara. En effet, le 10 novembre 2024, des frappes aériennes de précision ont visé une colonne terroriste au nord-est de Sofara.



Elles ont permis la neutralisation d'une vingtaine de terroristes et de 15 motocyclistes. Par ailleurs, le 11 novembre 2024, une grande colonne de motocyclistes se déplaçant le long de la falaise en direction de Digny Dogon, Ségue et Koboh a également été neutralisée.



Le chef d’État-major des armées informe que la région de Bandiagara est sous haute surveillance. Enfin, il invite les populations à plus de vigilance.