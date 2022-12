Mali : vers un dénouement pour les soldats ivoiriens arrêtés

Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience le 22 décembre à une importante délégation mixte, Ivoiro-Togolaise, sous la conduite du ministre d’État, ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire, Monsieur Ibrahima Téné Ouattara. Entre autres personnalités membres de cette délégation de haut niveau, Professeur Robert Dussey, ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Régionale des Togolais de l’Extérieur et monsieur Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara.



La rencontre vise à trouver un dénouement à la crise entre le Mali et la Côte d’Ivoire, à la suite de l’arrestation il y a quelques mois de 49 soldats ivoiriens à Bamako.



Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a fait remarquer que depuis quelques mois, “nous sommes dans cet exercice de discussions, de dialogues parce que depuis le début pour notre part le Mali, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d’Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique afin de trouver une issue”.



Les discussions ont pu permettre d’aboutir à la signature d’un mémorandum d’accord pour promouvoir à la paix, aussi, œuvrer au renforcement des relations d’amitiés de fraternités et de bon voisinage entre les deux pays.



L’engagement, signé entre le Mali et la Côte d’Ivoire, devrait permettre “dans le respect des procédures judiciaires en cours, d’aller rapidement vers un dénouement heureux”.