Manifestations de N'Djamena : la CTDDH exige la libération des personnes arrêtées

Le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ibedou et la Trésorière du parti Les Transformateurs, Fatimé Abdelkerim Soumaïla, ainsi que de plusieurs autres jeunes ont été arrêtés samedi matin à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, au cours d'une marche pacifique.



Selon le comité exécutif de la CTDDH qui a réagi dans un communiqué, "ils ont exercé pacifiquement leur droit de manifester garanti par la Constitution de 1996 révisée".



La CTDDH indique que "le régime dictatorial et répressif d’Idriss Deby n’a jamais autorisé depuis 2016 une marche pacifique organisée par les partis politiques de l’opposition démocratique et de la vraie société civile citoyenne non proches du pouvoir".



Elle souligne que "le soutien aveugle du gouvernement français au pouvoir tchadien au nom de la lutte contre le terrorisme porte gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l’Homme".



L'organisation informe qu'elle "prend le gouvernement pour responsable de tout ce qui adviendra et exige leur libération immédiate et sans conditions".



Le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, a déclaré que les personnes interpellées répondront de leurs actes devant la justice pour troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité physique des agents de police et destruction des biens publics.