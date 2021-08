AFRIQUE Mansa Hub : le Cap-Vert construit la capitale culturelle de l'Afrique

- 20 Août 2021

La nuit, le Mansa Floating Hub éblouit. Le mélange de disco et de néons embrassant l'Atlantique, puis retournant sur le rivage, ajoute au glamour et à la vie au hub.





Ses fondateurs affirment que l'endroit agira comme un catalyseur pour la création de contenu, tout en offrant aux créatifs un espace d'intégration et une chance de mentorat pour favoriser un panafricanisme tangible.



Le hub pour nous est un espace, une plateforme, pour tous les créateurs africains et du monde entier afin qu'ils puissent se retrouver, créer et s'épanouir. Que ce soit dans la mode, dans la musique, dans la cuisine - dans n'importe quel art en général", explique l'homme d'affaires Samba Bathily, le cerveau derrière Mansa.



Une fresque de Cesaria Evora, la chanteuse capverdienne lauréate d'un Grammy domine la ville de Mindelo. Il lui doit sa renommée.



Igo Diarra, le directeur de la célèbre galerie Medina à Bamako a ouvert un nouveau showroom dans la ville avec un hommage au légendaire photographe Malik Sidibé.



« Une structure qui reflète la culture africaine »



Inspiré par les riches ressources culturelles et environnementales du Cap-Vert, Mansa a été conçu et construit par le célèbre architecte Kunlé Adeyemi. La structure est une adaptation de l'innovant MFS™ (Makoko Floating System) - un système de construction flottant en bois modulaire et préfabriqué pour les structures construites sur l'eau.



"Nous pensions à une structure qui reflète la culture africaine", a déclaré Kunlé Adeyemi, le fondateur de NLÉ Works.



Le créateur de mode de renommée mondiale Alphady du Niger a organisé un spectacle intitulé "Traversée du Dessert", qui reflète les voyages historiques dans le désert de Mansa Musa, le neuvième empereur du royaume du Mali, lors de son pèlerinage à La Mecque en 1324.



"Mansa Musa était malien et le premier milliardaire du monde - un Africain, un Malien. C'est [cette collection] un moyen de montrer au monde que l'Afrique est riche, que l'Afrique est capable, l'Afrique a une chose incroyable - sa beauté et sa manière d'être », a déclaré Alphady.



