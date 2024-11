Mao : Les femmes juristes du Tchad forment les agents de santé à la lutte contre les VBG

Le 14 novembre 2024, l'association des femmes juristes du Tchad (AFJT) a organisé une formation de grande envergure à l'intention des agents de santé de la région du Kanem, axée sur la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre (VBG). Cet événement, qui s'est tenu dans la salle de la Croix-Rouge, a rassemblé de nombreux professionnels de la santé, soulignant ainsi l'importance accordée à cette problématique.







Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de l'AFJT visant à promouvoir l'égalité des sexes et à améliorer la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition. En renforçant les capacités des agents de santé, l'association vise à améliorer la prise en charge des victimes de VBG et à prévenir ces actes.





Les participants ont ainsi pu bénéficier d'une formation approfondie sur les techniques de communication communautaires, leur permettant d'aborder avec tact et efficacité les questions sensibles liées à la santé sexuelle et reproductive et aux VBG. Ils ont également été sensibilisés aux différents types de violences, à leurs conséquences et aux moyens de les prévenir.







Le représentant du délégué de la santé publique et de la prévention, Abdelkerim Mbodou Taher, a salué l'initiative de l'AFJT et a souligné l'importance de ce type de formation pour renforcer le système de santé. Il a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises afin d'améliorer la prise en charge des victimes de VBG dans la région.







Les violences basées sur le genre constituent un problème majeur de santé publique au Tchad. Elles ont des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des victimes, et entravent leur développement socio-économique. En formant les agents de santé, l'AFJT contribue à renforcer le système de protection des femmes et des filles.







Cette formation organisée par l'AFJT à Mao marque une étape importante dans la lutte contre les VBG au Tchad. En renforçant les capacités des acteurs de santé, l'association contribue à améliorer la prise en charge des victimes et à prévenir ces actes. Il est essentiel de poursuivre ces efforts pour garantir à toutes et à tous l'accès à des services de santé de qualité et pour bâtir une société plus juste et égalitaire.