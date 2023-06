MardiMédias : échanges sur les opportunités et les défis du journalisme numérique au Tchad

Le programme MardiMédias de WenakLabs a organisé une conférence-débat le 27 juin dans ses locaux de l'avenue Moldoum Bada Abbas, sur le thème "journalisme numérique : opportunités et défis".



MardiMédias est une initiative du Médialab de WenakLabs qui se déroule chaque mardi, offrant une plateforme aux femmes et aux hommes pour discuter de sujets d'actualité. "Journalisme numérique : opportunités et défis" est le tout premier thème choisi pour MardiMédias.



Le panel était composé de M. Madjiasra Nako, journaliste et ancien correspondant de RFI, de Kamal Koulamallah, cofondateur du journal Le N'Djam Post, et la modération était assurée par M. Zyzou Deuhb, responsable du Médialab.



En abordant les opportunités du journalisme numérique, l'ancien correspondant de RFI, M. Madjiasra Nako, souligne qu'aujourd'hui, malgré le faible taux de pénétration d'Internet au Tchad, un journaliste numérique a la possibilité de faire un direct, de publier un article depuis son téléphone, ce qui facilite la diffusion instantanée de l'information. "Aujourd'hui, on ne voit presque plus de rédactions où l'on manipule des boutons pour monter des images. Si l'on fait de la radio ou de la télévision, on peut facilement réaliser un sujet à travers des outils numériques".



En ce qui concerne les défis, le panéliste Madjiasra Nako affirme sans détour que les véritables défis pour les médias en ligne résident dans l'amélioration de la qualité du contenu qui s'est dégradée. L'autre défi à relever est que de nos jours, n'importe qui peut créer une page Facebook et prétendre être un média en ligne. Cette pratique a conduit les journalistes numériques à rivaliser avec n'importe quel citoyen qui est devenu producteur d'informations.



Pour le deuxième panéliste, M. Kamal Koulamallah, il est essentiel d'adopter un style journalistique adapté aux réalités. Selon lui, le niveau des journalistes au Tchad est médiocre, à quelques exceptions près. Il estime que le niveau des journalistes ici, au Tchad, est à l'image du niveau du pays lui-même. Il qualifie la façon dont ils écrivent d'inconcevable. Il affirme également que, plutôt que de chercher à s'adapter au numérique, le véritable défi consiste à trouver de véritables journalistes pour hisser les médias numériques à un niveau plus acceptable.