Mariage homosexuel : "C'est une valeur négative", "ce sont des choses inacceptables en Afrique" (Déby)

"Je crois à la démocratie mais à la démocratie africaine. Vous ne pouvez pas coller la démocratie africaine à la démocratie européenne. Nous n'avons pas la même culture, pas les mêmes us et coutumes. Nous avons la chance que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a préservé les valeurs essentielles de la solidarité, la famille, la justice.

(...)

Je ne dirais pas que l'ensemble de nos us et coutumes sont des valeurs positives. Il ya des valeurs négatives. Nous allons nous débarrasser de ces valeurs négatives : la place de la femme dans la société, la place aussi de la jeunesse dans la société. Il y en a tant d'autres. Ca ce sont des valeurs que nous devions corriger de notre manière, de la manière africaine, et faire en sorte qu'en particulier la femme apporte sa contribution totale autant que l'homme dans l'édification de la société. J'ai poussé le peuple tchadien dans ce sens là".

Le chef de l'État Idriss Déby s'est expliqué, dans un entretien à Afrique Média diffusé vendredi, sur sa conception de la "démocratie à l'africaine" en laquelle, il dit "croire", à l'opposé de celle à l'occidentale."Vous avez en Europe le mariage des homosexuels. On vous dit de faire ça en Afrique. C'est une valeur négative. Ça n'existe pas en Afrique. Ce n'est pas du tout la démocratie, ni de la liberté", affirme Idriss Déby."Il y a des essences auxquelles je pense que l'être humain doit s'étonner. Dieu a créé l'homme et la femme. Nulle part ailleurs, dans aucune religion aussi, monothéiste, il parle de mariage des gens du même sexe. Ça ce sont des choses inacceptables en Afrique", ajoute le Maréchal du Tchad.Selon lui, "la démocratie dans notre continent doit obéir à un certain nombre de règles propres. N'importons pas ce qui n'est pas des nôtres et négatif. Mais prenons ce qui est positif".Le président tchadien énumère des valeurs africaines qu'il juge "négatives" et qu'il faut "corriger" mais à la "manière africaine". Il se félicite toutefois de la préservation des "valeurs essentielles" sur le continent.