Marie-Thérèse, première femme maire de N’Djaména

Marie-Thérèse a sensibilisé ses concitoyens à la préservation de l’environnement, en les incitant notamment à abandonner les “Lédas” (sacs plastiques) pour privilégier les paniers ou les nappes pour aller au marché.

« Il n’a pas été facile d’expliquer à mes concitoyens qu’il fallait abandonner du jour au lendemain les “Lédas”, ces sacs plastiques si populaires et si polluants, et privilégier les paniers ou les nappes pour aller au marché. L’un deux m’a même dit : ‘’Madame, ce que vous nous demandez là est impossible !’’. Ma réponse a été : “Impossible n’est pas tchadien !”, et j’y suis parvenue.

Aujourd’hui, je suis fière de voir les commerçants servir leurs clients dans des enveloppes et sacs biodégradables. Cela prouve qu’ils sont conscients de l’importance que représente désormais la protection de l’environnement. »

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/marietherese...