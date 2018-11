Maroc : des projets ferroviaires ambitieux pour faciliter le transport

Au Maroc, le lancement de projets ferroviaires de grande envergure dans le sillage de l’inauguration du Train à Grande Vitesse vise à améliorer les conditions de confort à bord des trains, à résorber les flux substantiels du trafic et à réduire le temps des trajets.



A travers ces projets structurants, notamment le lancement jeudi dernier d’« Al BORAQ », il se confirme une fois de plus la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer le secteur des transports, vecteur essentiel de développement local et de promotion des activités économiques et du bien-être de la population.



Ces projets traduisent la volonté permanente des autorités marocaines d’accompagner le processus de restructuration et de modernisation urbaine et de renforcement de la mobilité inter-villes, relève l’Agence marocaine de presse.



Le projet de triplement de l’axe Casablanca-Kenitra, a mobilisé une enveloppe budgétaire de 5,2 milliards de Dirhams. Il permettra la désaturation du carrefour ferroviaire de Casablanca et multipliera la capacité de cette ligne par 2,5, offrant la possibilité de programmer des départs toutes les 3 minutes.