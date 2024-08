Maroc : inauguration du Consulat Général du Tchad à Dakhla

À l’invitation de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Abderaman Koulamallah, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et des Tchadiens de l’étranger, porte-parole du gouvernement, a effectué une visite de travail au Royaume du Maroc, ce mercredi 14 août 2024.



En marge de cette visite historique, les chefs de la diplomatie tchadienne et marocaine ont procédé à l’inauguration de la représentation diplomatique (consulat général) de la République du Tchad à Dakhla, dans le Sahara marocain.



Cet événement symbolise la profondeur historique des relations d’amitié, de fraternité et de solidarité qui existent entre les deux pays.



Il traduit également la ferme volonté des deux chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, de renforcer davantage les liens entre les deux nations, et de les élever au niveau d’un partenariat stratégique.