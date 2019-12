Maroc : la Banque africaine de développement approuve près de 245 millions d’euros pour développer les réseaux de transport d’électricité et d’électrification rurale

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement ([AfDB.org](http://www.AfDB.org)) a approuvé, ce jour, un financement d’environ 245 millions d’euros en faveur de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) en vue de réaliser son programme de développement des réseaux de transport d’électricité et d’électrification rurale. « C’est un… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/maroc–la-banque-africaine-de-developpement-approuve-pres-de-24...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...