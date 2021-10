Maroc : le FMI prévoit une hausse de 5.7 % de l’économie en 2021

Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé ce 12 octobre à la hausse, ses prévisions de croissance pour le Maroc pour l’année en cours, s’attendant désormais à 5,7% contre 4,5 % anticipé auparavant. Lesdites prévisions, en droite ligne du dernier discours du Roi au parlement sont rassurantes pour le Maroc qui, de sa part, continue sa reprise économique après la récession (-7,2%) dû à la pandémie de Covid-19.



Le FMI anticipe dans ses « Prévisions de la croissance mondiale », publiées à l'occasion des réunions d’automne, un taux de croissance de 3,1 en 2022, contre 3,9 prévu dans son dernier rapport. Cependant, avec ces 5.7%, le taux de croissance marocain est considéré parmi les taux plus élevés dans la région Moyen-Orient et Afrique du nord. Pour sa part, l’institution de Bretton Woods souligne que le chômage devrait grimper à 12% en 2021, avant de reculer légèrement à 11,5% en 2022. En réalité, le marché du travail en 2020, a été marqué par une baisse du taux d’activité.



Ce dernier reste maîtrisé, du fait qu’il est provoqué essentiellement par la hausse de la population active. Selon le même rapport semestriel du FMI, l’indice des prix à la consommation se situera respectivement à 1,4% en 2021 et 1,2% en 2022 (conformément aux mêmes projections). Le solde du compte courant du Maroc s'établit à -3,1% en 2021 et à -3,3% en 2022. Au niveau mondial, l’institution internationale a légèrement abaissé ses projections de croissance (5,9 % cette année et 4,9 % en 2022), tout en relevant la persistance à court terme des répercussions de la pandémie et ses effets divergents. Ce document daté de ce mois d’octobre est certainement basé sur des données recueillies au moins un ou deux mois plus tôt.