Maroc : le Roi préside la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement

Le Roi du Maroc Mohammed VI accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, ce jeudi 29 safar 1443 correspondant au 07 octobre 2021 au Palais Royal à Fès, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement.



Ledit gouvernement sera dirigé par le Secrétaire Général du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, grand vainqueur des récentes élections législatives.



Fort de 24 ministres et d’un chef de gouvernement, ce nouveau cabinet regroupe 19 ministres et 5 ministres délégués, dont 7 femmes (30 %) et 7 ministres reconduits dont la compétence n’est plus à démontrer.



Le nouveau gouvernement est constitué de profils chevronnés guidés par l’action et l’efficacité ainsi que de jeunes compétences progressistes et dynamiques. De leurs parts, les femmes sont présentes avec force dans cette nouvelle structure, des portefeuilles ministériels d’une importance capitale sont assignés à leurs profits notamment les finances et la santé.