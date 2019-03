Maroc : le prix panafricain du service public 2019 est lancé

Le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD) et le ministère marocain chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique lancent le Prix Panafricain du Service public (PPSP) dans son édition 2019.



Le Prix Panafricain du Service public (PPSP) est une prestigieuse distinction d’excellence dans le Service public. Il récompense les réalisations créatives et les contributions des institutions de service public qui conduisent à une administration publique plus efficace dans les pays africains.



Ce prix a été initié, lors de la 53ème session du Conseil d’Administration du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD) et le 11ème Forum Panafricain sur la modernisation des services publics et des institutions de l’Etat tenues à Marrakech en 2015.



L’objectif principal du Prix est de récompenser la créativité et les contributions des institutions publiques d’Afrique, au service d’une administration publique plus efficace et réactive. Par une compétition annuelle, le Prix Panafricain du Service public met l’accent sur le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service public au service du citoyen.



Le prix vise à découvrir et à récompenser les innovations en matière de gouvernance, motiver les fonctionnaires pour promouvoir l’innovation, rehausser l’image du service public et renforcer la confiance dans le gouvernement, et répertorier et partager des initiatives réussies pour une éventuelle réplique à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.