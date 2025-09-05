Alwihda Info
SPORTS

Match Tchad-Ghana : le Ministère des Sports salue l’engagement sécuritaire exemplaire d’Ali Ahmat Akhabach


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Septembre 2025


N’Djamena – À travers une note de reconnaissance rendue publique ce vendredi, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa profonde gratitude à Ali Ahmat Akhabach, Ministre de la Sécurité publique, pour son rôle déterminant dans le dispositif sécuritaire du match opposant les SAO du Tchad aux Black Stars du Ghana, tenu au Stade Maréchal Idriss Déby Itno.


Selon le communiqué signé par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, l’engagement du Ministre de la Sécurité a été marqué par une présence active et directe sur le terrain, garantissant la sécurité aussi bien à l’intérieur qu’aux abords du stade.

Le texte souligne également un geste hautement symbolique : Ali Ahmat Akhabach a personnellement assuré l’escorte de l’équipe nationale ghanéenne jusqu’à son lieu de résidence, preuve de son attention et de son professionnalisme.

« Cette implication exemplaire constitue un gage de sécurité, de sérénité et de rayonnement pour le sport tchadien », précise la note, qui associe à ces remerciements toute la famille sportive tchadienne ainsi que le peuple dans son ensemble.

De son côté, le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration souligne que : "la présence du membre du gouvernement a été perçue comme un signe d’encouragement et de proximité avec les Sao, engagés dans une compétition d’une grande envergure."


