



Ce samedi, le championnat de N’Djamena a repris… sans fanfares, sans parade, ni hymne national. Seuls quelques discours et représentations ont marqué le début de la compétition, donnant une impression de tournoi de quartier plutôt que celle d'un événement majeur. Malgré la présence des supporters, les tribunes, qui devraient vibrer d'énergie et de passion, ont plutôt semblé en mode recueillement. Les N’djamenois, amateurs de football, ont été surpris par cette ambiance timide, loin du prestige que mérite ce sport. Derrière cette sobriété, le manque de financement apparaît comme le principal facteur. La ligue provinciale de N’Djamena éprouve des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour organiser des cérémonies dignes et pour promouvoir efficacement la compétition. Le soutien des entreprises et institutions locales est donc crucial pour assurer la visibilité et la qualité de ces rencontres. Si le football tchadien souhaite renforcer son attractivité et son rayonnement, il devra surmonter ces limites financières et organisationnelles. Le lancement du championnat rappelle que la passion des supporters ne suffit pas : des moyens adéquats sont indispensables pour transformer chaque match en véritable événement sportif.