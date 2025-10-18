Ce samedi, le championnat de N’Djamena a repris… sans fanfares, sans parade, ni hymne national. Seuls quelques discours et représentations ont marqué le début de la compétition, donnant une impression de tournoi de quartier plutôt que celle d'un événement majeur.
SPORTS
Tchad : Reprise sobriété du championnat de N’Djamena due au manque de financement
Alwihda Info | Par Barra Lutter - 19 Octobre 2025
Le championnat de N’Djamena a repris ce samedi dans une ambiance qualifiée de "timide" et "loin du show". L'événement, marqué uniquement par des discours et quelques représentations, a surpris les amateurs de football en raison de l'absence de cérémonies d'envergure (fanfares, parade, hymne national).
