Tchad : Betel Casimir représente le pays au championnat du monde de taekwondo en Chine
Alwihda Info | Par Peter Kum - 20 Octobre 2025
L'athlète tchadien Betel Casimir est arrivé à Wuxi, en Chine, pour participer au Championnat du Monde de Taekwondo. La compétition se déroulera du 24 au 30 octobre 2025.
Ce championnat est une plateforme majeure pour les athlètes de Taekwondo du monde entier, offrant une occasion unique de se mesurer aux meilleurs compétiteurs. La participation de Betel Casimir souligne l'engagement du Tchad dans le développement des arts martiaux et la promotion du sport au niveau international.
