SPORTS

Tchad : Betel Casimir représente le pays au championnat du monde de taekwondo en Chine


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


L'athlète tchadien Betel Casimir est arrivé à Wuxi, en Chine, pour participer au Championnat du Monde de Taekwondo. La compétition se déroulera du 24 au 30 octobre 2025.


Tchad : Betel Casimir représente le pays au championnat du monde de taekwondo en Chine


  Ce championnat est une plateforme majeure pour les athlètes de Taekwondo du monde entier, offrant une occasion unique de se mesurer aux meilleurs compétiteurs. La participation de Betel Casimir souligne l'engagement du Tchad dans le développement des arts martiaux et la promotion du sport au niveau international.

 

Les supporters tchadiens suivent de près la performance de Betel Casimir, espérant qu'il saura faire honneur à son pays lors de cette compétition prestigieuse.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


